Parigi: scambi al rialzo per Hermes
(Teleborsa) - Scambia in profit la maison di moda francese, che lievita del 3,77%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hermes evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hermes rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di Hermes ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.763 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.833,5, mentre il primo supporto è stimato a 1.692,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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