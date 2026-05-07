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Parigi: andamento negativo per Danone

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento negativo per Danone
Pressione sul produttore di alimenti e bevande, che tratta con una perdita dell'1,85%.
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