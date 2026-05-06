Parigi: acquisti a mani basse su Hermes

(Teleborsa) - Effervescente la maison di moda francese , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,39%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Hermes mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,13%, rispetto a +2,56% dell' indice di Parigi ).





Analizzando lo scenario di Hermes si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.625 Euro. Prima resistenza a 1.723. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.560,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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