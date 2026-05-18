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Piazza Affari: positiva la giornata per Interpump

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: positiva la giornata per Interpump
Seduta positiva per il costruttore di pompe ad alta pressione, che avanza bene del 2,91%.
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