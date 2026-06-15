Piazza Affari: ingrana la marcia Interpump

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il costruttore di pompe ad alta pressione , che tratta in rialzo del 4,86%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Interpump evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società industriale rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Interpump ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 37,27 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 38,53, mentre il primo supporto è stimato a 36,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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