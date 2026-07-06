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Piazza Affari: positiva la giornata per NewPrinces

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: positiva la giornata per NewPrinces
Balza in avanti il gruppo agroalimentare italiano, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,87%.
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