Piazza Affari: scambi in positivo per Interpump
(Teleborsa) - Scambia in profit il costruttore di pompe ad alta pressione, che lievita dell'1,82%.
L'andamento di Interpump nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le tendenza di medio periodo della società industriale si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 34,89 Euro. Supporto stimato a 34,41. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 35,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```