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Piazza Affari: positiva la giornata per SOL

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: positiva la giornata per SOL
Seduta positiva per il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, che avanza bene del 2,21%.
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