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Piazza Affari: risultato positivo per il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: risultato positivo per il comparto immobiliare italiano
L'Indice delle società immobiliari in Italia guadagna l'1,08% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 9.885,79 punti.
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