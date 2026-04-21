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Piazza Affari: balza in avanti il comparto immobiliare italiano
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Indici settoriali
21 aprile 2026 - 15.00
In rialzo l'
indice delle società immobiliari in Italia
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 10.665,87 punti.
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