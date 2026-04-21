Milano 16:06
48.185 -0,05%
Nasdaq 16:06
26.694 +0,39%
Dow Jones 16:06
49.784 +0,69%
Londra 16:06
10.550 -0,56%
Francoforte 16:06
24.438 +0,08%

Piazza Affari: balza in avanti il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: balza in avanti il comparto immobiliare italiano
In rialzo l'indice delle società immobiliari in Italia, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 10.665,87 punti.
Condividi
```