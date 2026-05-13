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Piazza Affari: calo per il comparto immobiliare italiano

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Piazza Affari: calo per il comparto immobiliare italiano
L'Indice delle società immobiliari in Italia perde l'1,43%, continuando la seduta a 9.803,91 punti.
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