Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferrari
(Teleborsa) - Sottotono il cavallino rampante di Maranello, che passa di mano con un calo del 2,27%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ferrari, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Ferrari mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 271,8 Euro con area di resistenza individuata a quota 274,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 270,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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