Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferrari

(Teleborsa) - Avanza il cavallino rampante di Maranello , che guadagna bene, con una variazione del 2,22%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Ferrari rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Ferrari segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 288,3 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 294,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 284,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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