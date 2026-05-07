Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferrari
(Teleborsa) - Avanza il cavallino rampante di Maranello, che guadagna bene, con una variazione del 2,22%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Ferrari rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Ferrari segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 288,3 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 294,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 284,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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