Piazza Affari: performance negativa per Ferrari

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il cavallino rampante di Maranello , con una flessione dell'1,94%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Ferrari rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di Ferrari mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 274,5 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 277,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 273,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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