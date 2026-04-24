Piazza Affari: scambi negativi per Ferrari
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il cavallino rampante di Maranello, che presenta una flessione del 2,39% sui valori precedenti.
L'andamento di Ferrari nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ferrari, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 301,6 Euro. Primo supporto visto a 296,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 294,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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