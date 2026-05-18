Technoprobe, upgrade a Buy da BofA che si aspetta ulteriore aumento della capacità

(Teleborsa) - Bank of America ha incrementato a 38 euro per azione (dai precedenti 16,41 euro) il target price su Technoprobe , società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, migliorando anche la raccomandazione a "Buy" da "Neutral" sul titolo.



Gli analisti fanno notare che Technoprobe ha pubblicato i conti con guidance su ricavi/EBITDA per l'esercizio 2026 superiori del 33%/65% rispetto al consensus al midpoint. Il significativo superamento delle aspettative e l'aumento delle previsioni sono stati principalmente determinati dall'incremento della capacità produttiva per soddisfare gli ordini dei clienti. Anche i margini lordi e EBITDA sono risultati significativamente superiori alle aspettative, a testimonianza della leva operativa di Technoprobe.



BofA ha quindi rivisto al rialzo le previsioni di ricavi per gli esercizi 2026-2028 del 40-48% e i margini, con un conseguente aumento del 70-78% delle stime di EBITDA. Technoprobe è ora la nuova "SMID Top Pick" di BofA, in quanto la sua posizione dominante nel segmento delle schede di test GPU è destinata a beneficiare, in qualità di fornitore leader di schede di test MEMS verticali, della complessità dei test di CPU/ASIC/HBM/SiPho. Inoltre, BofA prevede che la quota di ricavi derivante dall'IA raggiungerà il 70% entro il 2028, il valore più alto tra le aziende sotto copertura.



"Sebbene la capacità produttiva sia attualmente in fase di aumento per raggiungere un fatturato di 1 miliardo di euro nell'esercizio 2026, riteniamo che, qualora la domanda dovesse aumentare nei mercati emergenti di Technoprobe, la capacità produttiva potrebbe tornare a rappresentare un limite per la crescita del fatturato, considerando che l'attuale capacità produttiva dovrebbe essere sufficiente a generare 1,4 miliardi di euro di fatturato entro la fine del 2028 - si legge nella ricerca - Pertanto, potrebbero essere necessari ulteriori ampliamenti degli impianti per far fronte alla futura domanda dei clienti".

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