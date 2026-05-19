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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 18/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 18/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 maggio

Contenuto ribasso per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la sessione in flessione dello 0,47%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,8709, con il supporto più immediato individuato in area 0,8667. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,8653.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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