Milano 12:34
47.466 -0,92%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 12:34
10.396 -0,59%
Francoforte 12:34
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Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,28%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.986,78 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,28%
Hong Kong allunga timidamente il passo dello 0,28% e chiude a 25.986,78 punti.
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