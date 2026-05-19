Commercialisti, Elbano de Nuccio proclamato Presidente

Gli ultimi passaggi formali post-elettorali si terranno nei prossimi giorni, con la pubblicazione dei risultati elettorali sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 maggio e poi con la cerimonia ufficiale di insediamento, che si terrà presso la sede dello stesso Ministero.

De Nuccio è il primo presidente nella storia della categoria professionale confermato per un secondo mandato alla guida dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da quando, nel 2008, è nato l’Albo unico che riunisce sotto lo stesso tetto dottori commercialisti e ragionieri. Nato a Napoli nel 1970 ma barese di adozione, de Nuccio era stato eletto per la prima volta presidente dei commercialisti italiani nel 2022. Prima di allora aveva ricoperto diversi incarichi all’interno della categoria, in Italia e a livello internazionale, tra i quali quello di presidente dell’Ordine dei commercialisti di Bari. È anche professore Ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia dell’Università LUM Giuseppe Degennaro.

Con la lista de Nuccio sono stati eletti consiglieri nazionali Gian Luca Ancarani (Toscana), Cristina Bertinelli (Umbria), Aldo Campo (Sicilia), Rosa D’Angiolella (Campania), Fabrizio Escheri (Sicilia), Annalisa Francese (Piemonte), Gian Luca Galletti (Emilia Romagna), Giovanna Greco (Abruzzo), Gian Alberto Mangiante (Liguria), Michaela Marcarini (Lombardia), Cristina Marrone (Lazio), Vincenzo Moretta (Campania), David Moro (Veneto), Eustachio Quintano (Basilicata), Antonio Repaci (Calabria), Gabriela Savigni (Sardegna), Micaela Sette (Friuli Venezia Giulia), Liliana Smargiassi (Molise), Giuseppe Venneri (Puglia) e Roberto Vittori (Marche). I Consiglieri supplenti sono Camilla Zanichelli (Emilia-Romagna), Elisabetta Cremonini (Piemonte), Alessandro Cavani (Emilia-Romagna), Teresa Piscioneri (Lombardia) e Vittorio Postiglione (Puglia).





Tra i consiglieri sono dodici le riconferme e otto i nuovi ingressi. Nove le donne, una in più rispetto alla precedente consiliatura.

(Teleborsa) - Laelettorale appositamente costituitasi presso il Ministero della Giustizia ha effettuato lo scrutinio dei voti delle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei commercialisti, svoltesi lo scorso 15 aprile, proclamando vincitrice la lista “Direzione chiara” guidata da, eletto per la seconda volta alla guida della categoria. Alla lista de Nuccio sono stati attributi complessivi 477 voti, contro i 218 della lista “Unione dei territori”, capitanata da Claudio Siciliotti.