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GE Healthcare Technologies, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori, In breve
GE Healthcare Technologies, prevale lo scenario rialzista a New York
Protagonista il fornitore di prodotti e soluzioni digitali nel settore farmaceutico, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,84%.
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