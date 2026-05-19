Francoforte: brillante l'andamento di Cts Eventim

(Teleborsa) - Avanza Cts Eventim , che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cts Eventim più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo di Cts Eventim mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 57 Euro. Rischio di discesa fino a 55,95 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 58,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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