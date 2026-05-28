Francoforte: movimento negativo per Cts Eventim

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Cts Eventim , che mostra un decremento del 2,16%.



L'andamento di Cts Eventim nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Cts Eventim rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 55,82 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 54,12. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 57,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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