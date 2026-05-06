Vola a Francoforte Cts Eventim

(Teleborsa) - Brilla Cts Eventim , che passa di mano con un aumento del 4,25%.



Lo scenario su base settimanale di Cts Eventim rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di Cts Eventim evidenzia un declino dei corsi verso area 55,03 Euro con prima area di resistenza vista a 57,13. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 53,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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