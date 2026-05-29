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Francoforte: in forte denaro Cts Eventim

Migliori e peggiori
Francoforte: in forte denaro Cts Eventim
(Teleborsa) - Rialzo per Cts Eventim, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,17%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cts Eventim rispetto all'indice di riferimento.


Analizzando lo scenario di Cts Eventim si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 60,18 Euro. Prima resistenza a 63,03. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 59,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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