Francoforte: SAP si muove verso il basso

(Teleborsa) - Si muove in perdita la compagnia software tedesca , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,95% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di SAP rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico della società tech mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 141,8 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 147,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 139,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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