Francoforte: SAP si muove verso il basso
(Teleborsa) - Si muove in perdita la compagnia software tedesca, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,95% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di SAP rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico della società tech mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 141,8 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 147,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 139,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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