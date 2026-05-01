Londra: movimento negativo per Rightmove
(Teleborsa) - Ribasso per il principale portale immobiliare nel Regno Unito, che presenta una flessione del 2,28%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rightmove, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Rightmove suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,193 sterline con tetto rappresentato dall'area 4,31. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,151.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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