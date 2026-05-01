Londra: movimento negativo per Rightmove

(Teleborsa) - Ribasso per il principale portale immobiliare nel Regno Unito , che presenta una flessione del 2,28%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rightmove , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Rightmove suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,193 sterline con tetto rappresentato dall'area 4,31. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,151.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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