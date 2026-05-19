Madrid: brillante l'andamento di Telefonica

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda di telefonia spagnola , che lievita dell'1,81%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Telefonica è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,127 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,071. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,183.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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