Madrid: brillante l'andamento di Telefonica
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda di telefonia spagnola, che lievita dell'1,81%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Telefonica è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,127 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,071. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,183.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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