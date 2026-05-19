Milano 10:32
48.746 +0,16%
Nasdaq 18-mag
28.994 0,00%
Dow Jones 18-mag
49.686 +0,32%
Londra 10:32
10.388 +0,62%
Francoforte 10:32
24.585 +1,14%

Madrid: brillante l'andamento di Telefonica

Migliori e peggiori
Madrid: brillante l'andamento di Telefonica
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda di telefonia spagnola, che lievita dell'1,81%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Telefonica è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,127 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,071. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,183.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```