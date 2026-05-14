Madrid: in acquisto Telefonica
(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda di telefonia spagnola, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,58%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Telefonica suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,937 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,043. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,883.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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