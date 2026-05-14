Madrid: in acquisto Telefonica

(Teleborsa) - Grande giornata per l' azienda di telefonia spagnola , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,58%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Telefonica suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,937 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,043. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,883.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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