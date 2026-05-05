Madrid: scambi in positivo per Telefonica
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda di telefonia spagnola, che lievita del 2,22%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Telefonica rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Telefonica moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 3,935 Euro e supporto a 3,863. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 4,007.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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