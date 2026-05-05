Madrid: scambi in positivo per Telefonica

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda di telefonia spagnola , che lievita del 2,22%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Telefonica rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Telefonica moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 3,935 Euro e supporto a 3,863. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 4,007.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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