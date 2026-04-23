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Madrid: positiva la giornata per Telefonica

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: positiva la giornata per Telefonica
Balza in avanti l'azienda di telefonia spagnola, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,14%.
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