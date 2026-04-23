Madrid: scambi in positivo per Telefonica
(Teleborsa) - Bene l'azienda di telefonia spagnola, con un rialzo del 2,14%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Telefonica, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 3,882 Euro. Primo supporto visto a 3,812. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 3,765.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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