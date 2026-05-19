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New York: positiva la giornata per Bio-Techne

Migliori e peggiori, In breve
New York: positiva la giornata per Bio-Techne
Seduta vivace oggi per il produttore di anticorpi e proteine per scopi di ricerca e clinici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,50%.
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