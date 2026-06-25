Merck KGaA acquista Bio-Techne per 11,3 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Merck KGaA e Bio-Techne hanno stipulato un accordo definitivo in base al quale Merck acquisirà Bio-Techne per 73 dollari per azione in contanti, per un enterprise value totale di circa 11,3 miliardi di dollari (9,9 miliardi di euro). Il perfezionamento dell'acquisizione è soggetto alle necessarie approvazioni normative e all'approvazione degli azionisti di Bio-Techne.



Bio-Techne è un fornitore globale con sede a Minneapolis di strumenti per le scienze della vita, tecnologie analitiche e materiali di consumo. Il prezzo offerto rappresenta un premio del 36% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi di Bio-Techne nell'ultimo mese.



L'acquisizione sarà finanziata tramite una combinazione di liquidità disponibile e proventi derivanti da un nuovo debito. Merck manterrà un solido rating creditizio di livello investment grade.

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