New York: preme sull'acceleratore Bio-Techne

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di anticorpi e proteine per scopi di ricerca e clinici , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 19,15%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bio-Techne evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bio-Techne rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Bio-Techne mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 70,45 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 69,96. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 70,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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