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New York: prevalgono le vendite su Vertiv Holdings

Migliori e peggiori
New York: prevalgono le vendite su Vertiv Holdings
(Teleborsa) - Ribasso per la società che sviluppa e fornisce tecnologie e soluzioni per infrastrutture digitali critiche, che tratta in perdita del 5,01% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Vertiv Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 333,4 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 313,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 303,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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