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New York: prevalgono le vendite su Jack Henry & Associates
Migliori e peggiori
,
In breve
14 maggio 2026 - 20.00
Ribasso scomposto per il
fornitore di soluzioni tecnologiche e servizi di elaborazione dei pagamenti
, che esibisce una perdita secca del 5,79% sui valori precedenti.
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Jack Henry & Associates
-5,63%
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