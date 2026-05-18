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Male Vertiv Holdings sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori, In breve
Male Vertiv Holdings sul mercato azionario di New York
Ribasso per la società che sviluppa e fornisce tecnologie e soluzioni per infrastrutture digitali critiche, che passa di mano in perdita del 6,37%.
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