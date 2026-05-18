Male Vertiv Holdings sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società che sviluppa e fornisce tecnologie e soluzioni per infrastrutture digitali critiche , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,37% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Vertiv Holdings rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Vertiv Holdings mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 364 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 336,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 391.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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