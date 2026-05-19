New York: seduta difficile per Estee Lauder

(Teleborsa) - Ribasso per la società leader nei trattamenti anti-age , che tratta in perdita del 4,94% sui valori precedenti.



L'andamento di Estee Lauder nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 78,33 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 74,85. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 73,65 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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