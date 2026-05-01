New York: preme sull'acceleratore Estee Lauder

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società leader nei trattamenti anti-age , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,21%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Estee Lauder rispetto all'indice di riferimento.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 85,68 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 78,01. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 74,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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