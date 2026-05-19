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Parigi: al centro degli acquisti Dassault Systemes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: al centro degli acquisti Dassault Systemes
Rialzo per la società di software francese, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,13%.
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