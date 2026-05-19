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Piazza Affari: calo per Prysmian

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: calo per Prysmian
Seduta in ribasso per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che mostra un decremento del 2,84%.
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