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Piazza Affari: calo per Prysmian
Migliori e peggiori
,
In breve
19 maggio 2026 - 09.35
Seduta in ribasso per il
gruppo specializzato nella produzione di cavi
, che mostra un decremento del 2,84%.
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