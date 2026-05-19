Piazza Affari: in calo Prysmian
(Teleborsa) - Retrocede il gruppo specializzato nella produzione di cavi, con un ribasso del 2,67%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Prysmian, che fa peggio del mercato di riferimento.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 145,5 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 142,9. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 141,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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