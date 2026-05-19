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Piazza Affari: peggiora Ferretti

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: peggiora Ferretti
Scende sul mercato il costruttore di yacht di lusso, che soffre con un calo del 5,06%.
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