Piazza Affari: balza in avanti Ferretti

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il costruttore di yacht di lusso , in guadagno del 2,64% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ferretti rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Ferretti mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,978 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,06. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,926.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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