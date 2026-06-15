Milano 17:35
51.836 +0,66%
Nasdaq 21:13
30.531 +3,02%
Dow Jones 21:13
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Londra 17:35
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Piazza Affari, i dividendi del 15 giugno 2026

Dividendi, Finanza
Piazza Affari, i dividendi del 15 giugno 2026
(Teleborsa) - Il 15 giugno 2026 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:

Bastogi
ISIN: IT0004412497
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,0135 EUR
Data di pagamento: 17/06/2026

Ferretti
ISIN: IT0005383291
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,11 EUR
Data di pagamento: 17/06/2026

Markbass
ISIN: IT0005670960
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,024 EUR
Data di pagamento: 17/06/2026



(Foto: © Jakub Jirsák / 123RF)
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