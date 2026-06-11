Ferretti, citazione in giudizio "non ha alcun impatto sull'operatività"

(Teleborsa) - Ferretti
, multinazionale italiana quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della cantieristica navale, ha reso noto che è stato promosso da Azur contro la stessa
, davanti il Tribunale di Bologna, un atto di citazione
ai sensi degli articoli 2377 e 2378 cod. civ. volto a far dichiarare la nullità e/o l'annullamento delle delibere assunte dall'assemblea dei soci
di Ferretti del 14 maggio 2026, in punto di nomina del nuovo consiglio di amministrazione, numero dei componenti e nomina del collegio sindacale. Parte attrice ha anche promosso l'iniziativa ex art. 2377, comma 3, cod. civ. e art. 700 c.p.c. volta a sospendere in via cautelare l'efficacia di tali delibere.
Ferretti "tutelerà i propri diritti avvalendosi delle opportune consulenze legali, al fine di difendersi e di far accertare la assoluta correttezza del proprio operato
nella competente sede", si legge in una nota.
Ferretti conferma che i propri organi sociali sono pienamente operativi nell'esercizio delle rispettive funzioni e responsabilità e che la propria attività, i rapporti con i clienti, le iniziative commerciali e i progetti strategici proseguono regolarmente. Il giudizio promosso da Azur contro Ferretti "non ha alcun impatto sull'operatività della stessa
, il cui management rimane pienamente concentrato sull'attuazione del proprio piano aziendale, sul servizio ai clienti in tutto il mondo e sulla creazione di valore a lungo termine per tutti gli azionisti", viene sottolineato.