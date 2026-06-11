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Ferretti, citazione in giudizio "non ha alcun impatto sull'operatività"

Finanza
Ferretti, citazione in giudizio "non ha alcun impatto sull'operatività"
(Teleborsa) - Ferretti, multinazionale italiana quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della cantieristica navale, ha reso noto che è stato promosso da Azur contro la stessa, davanti il Tribunale di Bologna, un atto di citazione ai sensi degli articoli 2377 e 2378 cod. civ. volto a far dichiarare la nullità e/o l'annullamento delle delibere assunte dall'assemblea dei soci di Ferretti del 14 maggio 2026, in punto di nomina del nuovo consiglio di amministrazione, numero dei componenti e nomina del collegio sindacale. Parte attrice ha anche promosso l'iniziativa ex art. 2377, comma 3, cod. civ. e art. 700 c.p.c. volta a sospendere in via cautelare l'efficacia di tali delibere.

Ferretti "tutelerà i propri diritti avvalendosi delle opportune consulenze legali, al fine di difendersi e di far accertare la assoluta correttezza del proprio operato nella competente sede", si legge in una nota.

Ferretti conferma che i propri organi sociali sono pienamente operativi nell'esercizio delle rispettive funzioni e responsabilità e che la propria attività, i rapporti con i clienti, le iniziative commerciali e i progetti strategici proseguono regolarmente. Il giudizio promosso da Azur contro Ferretti "non ha alcun impatto sull'operatività della stessa, il cui management rimane pienamente concentrato sull'attuazione del proprio piano aziendale, sul servizio ai clienti in tutto il mondo e sulla creazione di valore a lungo termine per tutti gli azionisti", viene sottolineato.
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