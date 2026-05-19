Treasury ancora in salita: timori per ripresa dell'inflazione accendono i rendimenti

(Teleborsa) - I rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi sono aumentati martedì, con gli investitori che hanno continuato a vendere obbligazioni per timore di una ripresa dell'inflazione.



Il rendimento del Treasury a 30 anni ha toccato il livello più alto in 19 anni, salendo di oltre due punti base al 5,171%. In rialzo anche il decennale, il principale parametro di riferimento per i mutui, in aumento di circa tre punti base al 4,651%, il livello più alto da oltre un anno. Il biennale, più sensibile alle aspettative sulla politica monetaria della Federal Reserve, è in rialzo al 4,099%.



L'aumento dei tassi segue una serie di report della scorsa settimana che suggerivano una nuova accelerazione delle pressioni inflazionistiche, dovute all'aumento dei prezzi del petrolio legato al conflitto in Iran, che ha spinto al rialzo i costi. Ciò ha indotto gli operatori a scommettere su un possibile aumento dei tassi da parte della Fed, anziché una riduzione.



"È un vero problema", ha dichiarato Jim Lacamp, vicepresidente senior di Morgan Stanley Wealth Management, alla CNBC. "All'inizio dell'anno, tutti si aspettavano un calo dei tassi: faceva parte delle previsioni rialziste. Ora, sembra che assisteremo a un aumento dei tassi".



L'aumento dei costi di finanziamento per prodotti come carte di credito e mutui potrebbe pesare sulla spesa dei consumatori, mentre i rendimenti più elevati potrebbero rallentare la crescita economica a lungo termine e mettere sotto pressione le elevate valutazioni azionarie.



Ian Lyngen, responsabile dei tassi di interesse statunitensi di BMO, ha affermato che se e quando i tassi trentennali riusciranno a raggiungere il 5,25% nelle prossime settimane, ci sarà un "ritracciamento più duraturo" nelle valutazioni azionarie.



Un sondaggio di Bank of America pubblicato martedì ha mostrato che il 62% dei gestori di fondi globali intervistati prevede che i rendimenti dei Treasury trentennali raggiungeranno il 6%, pari al livello più alto dalla fine del 1999 e un aumento di circa 85 punti base rispetto ai prezzi attuali. Solo il 20% degli intervistati punta a un rendimento trentennale del 4%.



(Foto: Vitaliy Vodolazskyy / 123RF)

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