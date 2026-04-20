Treasury in salita, mercati nervosi: escalation USA-Iran pesa sui rendimenti

(Teleborsa) - I rendimenti dei titoli di Stato americani
salgono, riflettendo il deterioramento del sentiment di mercato dopo un fine settimana segnato da nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran
.
Il rendimento del Treasury decennale, riferimento chiave per il costo del debito americano, è aumentato di oltre due punti base al 4,267%. In rialzo anche il biennale, più sensibile alle aspettative sulla politica monetaria della Federal Reserve
, salito a circa il 3,73%. Più stabile invece il titolo trentennale.
A influenzare i mercati è stata l’evoluzione della situazione nello Stretto di Hormuz
, inizialmente riaperto dall’Iran al traffico commerciale e poi nuovamente soggetto a restrizioni nel giro di poche ore. La decisione è arrivata dopo il rifiuto del presidente Donald Trump di revocare il blocco navale statunitense.
Il cessate il fuoco tra Washington e Teheran, in scadenza a breve, appare sempre più fragile. I tentativi diplomatici restano incerti: mentre Trump ha parlato di nuovi colloqui a Islamabad, l’Iran ha negato la possibilità di un secondo round di negoziati nell’immediato.
Nel frattempo, l'attenzione degli investitori si sposta sui prossimi dati macroeconomici
che saranno diffusi questa settimana, tra cui le scorte settimanali di petrolio e le richieste di sussidi di disoccupazione, per valutare l’impatto delle tensioni geopolitiche sull’economia e sulle future mosse della banca centrale.(Foto: Vitaliy Vodolazskyy / 123RF)