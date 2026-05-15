Alla deriva la Borsa di Tokyo. In caduta gli altri listini asiatici

I rendimenti USA ai massimi da un anno scuotono i mercati

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di Tokyo , che affonda con una discesa del 2,15%, dopo dati sull’inflazione all’ingrosso più forti delle attese; sulla stessa linea, profondo rosso per Shenzhen, in netto calo del 2,45%.



Le borse asiatiche hanno registrato forti ribassi, nell'ultima seduta della settimana, mentre l’entusiasmo per i titoli tecnologici e l’intelligenza artificiale ha lasciato spazio ai timori per l’inflazione e per una possibile nuova stretta monetaria negli Stati Uniti. I rendimenti dei Treasury americani sono saliti ai massimi degli ultimi dodici mesi, alimentando le aspettative di un possibile rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve entro fine anno.



Nel frattempo, il petrolio continua a correre, complice la crescente tensione nello Stretto di Hormuz e i timori per le forniture globali di energia. L'attenzione dei mercati resta puntata sulla visita del presidente Donald Trump a Pechino, dove ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping. Secondo Trump, la Cina sarebbe favorevole alla riapertura dello Stretto di Hormuz e condividerebbe la linea americana sull’Iran.



Variazioni negative per Hong Kong (-1,41%); sulla stessa tendenza, pessimo il mercato di Seul (-5,02%).



Guadagni frazionali per Mumbai (+0,54%); sotto la parità Sydney, che mostra un calo dello 0,23%.



Sostanziale invarianza per l' euro contro la valuta nipponica , che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Seduta sostanzialmente invariata per l' euro nei confronti della divisa cinese , che tratta con un moderato +0,02%. Contenuto ribasso per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che mostra una flessione dello 0,22%.



Il rendimento per l' obbligazione decennale giapponese è pari 2,73%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,75%.

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